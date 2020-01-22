Во вторник, 21 января, случилось ЧП на строительном объекте «Детская поликлиника»: обрушились строительные леса, на которых находились рабочие. В результате 3 монтажника упали в шахту лифта.

«На строительном объекте «Детская поликлиника», пристроенном к жилому дому, бригада рабочих в составе трех человек проводила монтаж лифтового оборудования. Работы шли на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров», – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Пострадавших госпитализировали. У одного из них, 28-летнего мужчины, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Сейчас проводится доследственная проверка. Специалисты СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу устанавливают очевидцев и свидетелей, а также причины произошедшего, выясняют, проходили ли пострадавшие специальное обучение по безопасному выполнению работ, сколько человек должны были выполнять эту работу, были ли страховочные пояса и кто отвечал за соблюдение техники безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.