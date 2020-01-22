В Кузбассе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием трёх автомобилей. Авария произошла около 12:00 на дороге «Белово – Гурьевск – Салаир».

«Предварительно установлено, что водитель «Лады Приоры» при обгоне автомобиля ВАЗ-2107 не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения. После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 и «Ладу» отбросило на попутный ВАЗ-2115», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате аварии погибли две женщины – водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Водитель и пассажир «Лады Приоры» были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают кузбассовцев быть более внимательными на дороге, соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».