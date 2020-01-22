Как сообщают в департаменте промышленности Кемеровской области, по программе газификации региона в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы в шести муниципальных образованиях.

Всего планируется построить 52,7 км газопровода для создания возможности подключения 1783 домовладений.

Лидером по объемам газификации станет Новокузнецк. Планируется проложить 22,7 км газопровода, в результате на газ будет переведено пять котельных и около 1 тыс. домовладений. В поселках Подгорный, Лучезарный и Металлургов Новокузнецкого района запланировано построить 11,7 км газопровода для подключения 118 домов.

В Кедровке и Рудничном районе Кемерова планируется проложить 6,1 км нового газопровода, к ним подключат две котельные и 298 домов. В Березове Кемеровского муниципального округа планируется построить 4 км газопровода для подключения к сети 70 домов. В деревне Зарубино Топкинского муниципального округа – 4,5 км для газификации 156 домов. В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 км газопровода.

Кроме того, в 2020 году в планах Правительства Кузбасса подписание с ПАО «Газпром» соглашения о сотрудничестве, в частности по строительству новых газораспределительных станций и газопроводов-отводов. Уже предварительно определена первоочередная потребность в обеспечении природным газом крупных производственных и социальных потребителей Кузбасса в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске.

Напомним, в начале 2019 года по поручению губернатора была утверждена региональная программа газификации на 2019–2023 годы. В соответствии с ней за пять лет планируется создание технической возможности подключения к сетям газораспределения более 8,1 тыс. домовладений (квартир) путем строительства газопроводов протяженностью порядка 650 км; увеличение объемов реализации природного газа до уровня не менее 3,9 млрд кубометров в год. Общий объем финансирования программы газификации Кузбасса составит порядка 11 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 7,7 млрд рублей, областного и местных бюджетов – 665,7 млн рублей, иные источники – 2,7 млрд рублей.

По итогам 2019 года по программе газификации был построен распределительный газопровод в Новокузнецке, а также 39 км газопроводов, в том числе в Кемерове – 7,3 км, Топках – 4,5 км, Кемеровском муниципальном округе – 17,5 км, Новокузнецком районе – 9,7 км. В результате к газопроводу смогут подключиться порядка 1400 домовладений.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.