Губернатор Сергей Цивилев поручил создать новый орган на совещании по реализации областной программы «Моя новая школа». В мероприятии приняли участие заместители губернатора, руководители областных ведомств и главы территорий.

До этого проекты проходили утверждение на технических советах, созданных департаментом строительства специально для рассмотрения проектов капитального ремонта образовательных учреждений, планируемых для включения в региональную программу «Моя новая школа».

Губернатор поручил на основе техсоветов создать более масштабный орган с расширенным составом для проведения разноплановой экспертизы проектов, вошедших в программу. Так, кроме специалистов строительной сферы, в совет войдут главы территорий, представители областных департаментов образования и науки, молодежной политики и спорта, специалисты по профориентации, ландшафтному дизайну, экологии, по вопросам безопасности, МЧС.

«Это комплексный и профессиональный подход. Таким образом, мы действительно сможем перезагрузить школы. Работа градостроительного совета поможет создать запас готовой проектно-сметной документации и положительных заключений госэкспертизы, который можно будет направлять еще и для участия в федеральных проектах, получить дополнительное федеральное финансирование. При проектировании обновленных зданий школ надо в обязательном порядке учитывать мнение и предложения учеников и их родителей, педагогов», – подчеркнул Цивилев.

Замгубернатора Глеб Орлов доложил, что для включения в программу на следующие годы претендуют 32 образовательных учреждения из 25 муниципалитетов. «В настоящий момент по 32 школам проектная документация уже получила положительное заключение о достоверности сметной стоимости, остальная документация находится на экспертизе», – сказал Орлов.

Участники совещания обсудили вопрос о включении предложенных проектов в программу на 2020 и 2021 годы.

По итогам обсуждения проектов на данном этапе на 2020 год утверждены проекты 11 школ: в Белове – школа № 37, в Березовском – школа № 1, в Калтане – школа в поселке Малиновка, в Ленинске-Кузнецком – Гимназия № 18, в Кемеровском районе – Елыкаевская средняя школа, в Ленинск-Кузнецком районе – Ленинуглевская школа, в Яшкинском районе – Поломошнинская школа, в Беловском районе – Старопестеревская школа, в Таштагольском районе – школа № 9, в Новокузнецке – школа № 43, в Мысках – школа № 6.

На 2021 год утверждены проекты по 9 образовательным учреждениям: в Промышленновском районе – школа № 2, в Ижморском районе – школа № 1, в Прокопьевске – школа № 71, в Юрге – школа № 14, Верх-Чебулинская школа, в Междуреченске – школа № 2, в Новокузнецке – школа № 12, в Прокопьевском районе – Бурлаковская школа, в Киселевске – Основная общеобразовательная школа № 31.

«Проекты сложные, предполагают проведение масштабного капитального ремонта и переоснащения учреждений, поэтому количество школ-участников сокращено в соответствии с установленным лимитом средств – 2,5 млрд рублей в год. Другие проекты останутся в резерве, и регион будет искать дополнительное финансирование на их реализацию», — отметил Глеб Орлов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.