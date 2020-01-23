С 15 по 21 января в Дзержинске проходил чемпионат России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях успешно выступила кандидат в мастера спорта, член сборной России и Кемеровской области Наталья Серякова.

Спортсменка завоевала три золотые медали, выполнив нормативы мастера спорта международного класса на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем. На дистанциях 200 метров (комплексное плавание) и 100 метров на спине пловчиха заняла II место.

Наталья тренируется в Новокузнецке под руководством Алексея Колбина.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.