Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, торжественное мероприятие состоится завтра на площади Советов. В городах и районах Кузбасса с начала зимнего сезона действуют местные отряды из старшеклассников и студентов, которые помогают в уборке снега ветеранам, пенсионерам, труженикам тыла. Завтра к ним на помощь выдвинется отряд из 250 человек. Это студенты и бойцы молодежной всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В 2020 году мероприятие будет проходить с 24 января по 2 февраля. Активисты охватят 12 территорий: Мыски и Гурьевск, Беловский, Мариинский, Новокузнецкий, Тисульский, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Топкинский, Яйский, Яшкинский районы.

В департаменте сообщили, что в течение 10 дней студенты будут путешествовать по деревням и селам Кузбасса и оказывать помощь разным категориям населения. Так, члены отрядов помогут в домашних делах ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам, гражданами с ограниченными возможностями здоровья и др.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.