Кузбасс реализует программу по долговременному уходу в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография».

В 2019 году проект реализовывался в Анжеро-Судженске, Прокопьевске и стационарных организациях Кемерова. В 2020 году присоединились Новокузнецк, Кемерово (полностью), Юрга и Кемеровский район.

В области уже созданы две «Школы ухода» (Прокопьевск и Анжеро-Судженск), дооснащены пункты проката технических средств реабилитации, созданы службы сиделок, обучены сотрудники, в отделениях дневного пребывания центров социального обслуживания населения организованы занятия для инвалидов с ментальными нарушениями, приобретен автотранспорт для доставки лиц с ограниченными возможностями здоровья, закуплено оборудование для материально-технического укрепления стационарных организаций социального обслуживания. Также работает Единый координационный центр на базе Комплексного центра социального обслуживания Кемерова.

Кроме того, в регионе в рамках постановления Правительства РФ от 27 декабря 2019 года № 1915 началась конкурсная работа по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше. Шесть таких медорганизаций уже изъявили желание участвовать в конкурсе.

Конкурсный отбор продлится до средины февраля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.