Управление ЗАГС Кемеровской области опубликовало статистическую информацию о рождаемости и смертности, а также о количестве браков и разводов в 2019 году.

Так, согласно опубликованным данным, всего в Кузбассе родились 24 399 человек, а умершими зарегистрированы 38 077 человек.

Больше всего человек родились в Кемерове (6 521) и Новокузнецке (5 166). Также в лидерах по рождаемости среди городов – Прокопьевск (1 557), Белово (1 059), Междуреченск (855), Киселёвск (854).

Смертей, по данным областного ЗАГСа, было больше всего зафиксировано в Новокузнецке (7 862) и Кемерове (7 793), а также в Прокопьевске (3 107), Белове (2 030), Ленинске-Кузнецком (1 638) и Киселёвске (1 531).

Кроме этого Управление ЗАГС Кузбасса опубликовало данные о количестве браков и разводов в минувшем году. Так, в 2019 году в регионе появилось 16 140 новых семей. При этом разводов зафиксировано значительно меньше – 11 459.

В Кемерове был заключён 3 851 брак и зафиксировано 2 459 разводов, в Новокузнецке – 3 586 браков и 2 570 разводов. Также много браков было заключено в Прокопьевске (953), Белове (879) и Юрге (655).

В лидерах по разводам оказались Прокопьевск (719), Белово (621) и Междуреченск (506).

ППо информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».