В расширенном заседании коллегии по итогам деятельности уголовно-исполнительной системы региона в 2019 году приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый, начальник ГУФСИН России по Кемеровской области–Кузбассу, генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев, председатель Законодательного Собрания Кемеровской области–Кузбасса Вячеслав Петров, главный федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников, прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров, начальник УФСБ России по Кемеровской области Николай Граборов, и.о. руководителя СУ СК РФ по Кемеровской области Александр Кустов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области Юрий Кель, начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Зоя Волошина, председатель Общественного совета ГУФСИН Сергей Моисеенко, председатель Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Тамара Дружинина.

«Служба ГУФСИН выполняет серьезную задачу по обеспечению безопасности граждан. Также большое внимание уделяется соблюдению правил содержания заключенных, их образовательной и профориентационной деятельности, внедрению программ, помогающих им адаптироваться и социализироваться после освобождения. Сейчас наш регион активно развивается. 2020 год – особенный: в России отмечается Год памяти и славы, а в Кузбассе дополнительно наступивший год объявлен Годом библиотек и Годом здоровья. Учитывая большой опыт ГУФСИН по организации производственного процесса в учреждениях, считаю, что службе необходимо подключится к этим значимым мероприятиям, внести свой вклад в их реализацию», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Об итогах работы в 2019 году рассказал Константин Березнев. Деятельность уголовно-исполнительной системы Кузбасса была направлена на соблюдение прав и свобод обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных колониях Кузбассу. Случаев побегов из-под охраны в 2019 году допущено не было. Численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, снизилась по сравнению с 2018 годом на 6 % и лишь немногим превышает 13,5 тыс. человек.

Ежегодно в УИС Кузбасса проводится работа по совершенствованию технических средств охраны и надзора. В учреждениях функционируют биометрические системы распознавания личности и посты видеоконтроля, общее количество камер видеонаблюдения насчитывает почти 3,5 тыс. единиц.

Совместно с органами государственной власти Кемеровской области, территориальными подразделениями федеральных министерств и ведомств, региональным Уполномоченным по правам человека, представителями общественности проведена работа, направленная на оказание помощи осужденным в их ресоциализации, а также по укреплению материальной базы исправительных учреждений. Например, в ИК-35 города Мариинска по инициативе губернатора Сергея Цивилева установлены две уличные площадки: современная спортивная – в воспитательной колонии и детская – в Доме ребенка. Еще двум учреждениям – сельскохозяйственным колониям – в декабре прошлого года безвозмездно переданы два трактора К-730 общей стоимостью более 13 млн рублей.

«Такие меры позволяют создать новые рабочие места и дополнительно трудоустроить на оплачиваемые работы осужденных», – сказал Березнев.

В учреждениях УИС Кузбасса основные направления производственной деятельности – это выпуск сельскохозяйственной продукции, швейных изделий и обуви, продукции металлообработки, деревообработки, мебели, строительных материалов. С 2015 года общий годовой объем выпуска товарной продукции (работ, услуг) территориального органа превышает 1 млрд рублей. В 2019 году данный показатель составил 1 млрд 41 млн рублей. Чистая прибыль превысила плановый показатель на 67 % и составила почти 82 млн рублей (2018 год – 55,2 млн рублей).

Активизировалась работа по размещению в исправительных учреждениях заказов муниципальных образований Кузбасса, объем которых в денежном выражении составил почти 150 млн рублей (2018 год – 36,14 млн рублей). Основная доля приходится на изготовление металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, пластиковых окон, производство швейной продукции, предоставление услуг рабочей силы.

Совместно с Кузбасской митрополией осуществляется духовно-нравственное воспитание лиц, находящихся в местах лишения свободы. В учреждениях функционируют православные храмы (домовые церкви) и молитвенные комнаты.

В соответствии с законодательством РФ реализуется право лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, и содержащихся в следственных изоляторах, на получение общего, среднего и высшего профессионального образования. В новом учебном году в школы зачислено 2300 осужденных. У осужденных есть возможность получить профессии и квалификацию. Обучение ведется по 6 программам среднего профессионального образования и почти 40 программам профессиональной подготовки.

В рамках мероприятия лучшие сотрудники ГУФСИН России по Кемеровской области работы получили областные и ведомственные награды.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.