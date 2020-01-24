На расширенной итоговой коллегии департамента социальной защиты населения Кемеровской области подведены итоги работы отрасли в 2019 году, намечены цели и задачи на 2020 год.

В работе коллегии приняли участие члены Правительства Кузбасса, Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Зоя Волошина, руководители областных ведомств, представители Отделения Пенсионного фонда по Кемеровской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области, Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, Кузбасской митрополии, заместители глав городов и районов по социальным вопросам, руководители органов социальной защиты населения муниципальных образований, государственных учреждений социального обслуживания населения.

Начальник департамента социальной защиты населения Елена Воронина рассказала о работе отрасли в 2019 году. Сегодня в системе социального обслуживания населения Кузбасса функционируют 30 государственных организаций социального обслуживания, 85 муниципальных организаций социального обслуживания и 15 негосударственных организаций.

На предоставление мер социальной поддержки граждан в 2019 году направлено 14 млрд 158,4 млн рублей (в 2018 году – 13 млрд 451,2 млн рублей): 9 млрд 544,1 млн рублей из областного бюджета, 4 млрд 614,3 млн рублей из федерального бюджета.

В том числе эти средства были направлены: на предоставление компенсаций расходов по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 5 млрд 770,1 млн рублей; на предоставление денежных выплат, пособий, компенсаций семьям, имеющим детей в 2019 году – 4 млрд 795,4 млн рублей; на предоставление бесплатного (льготного) проезда отдельными категориями граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» – 1 млрд 262,4 млн рублей.

Елена Воронина напомнила, что в 2019 году увеличены размеры ряда социальных выплат. С 1 января 2019 года увеличены на коэффициент индексации (4,3 %) ежегодная денежная выплата «Почетным донорам», а также выплаты, предоставляемые гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений.

С 1 февраля 2019 года проиндексированы на указанный коэффициент 4,3 % государственные пособия гражданам, имеющим детей (единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву), а также другие социальные выплаты (пособие на погребение).

В связи с реформированием пенсионной системы и увеличением возраста выхода на пенсию, в 2019 году в Кемеровской области сохранены региональные меры социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста. В связи с этим почти 700 граждан предпенсионного возраста, относящихся к отдельным льготным категориям, реализовали в 2019 году свое право на существующий объем мер социальной поддержки.

В рамках государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» завершено строительство нового жилого корпуса на 74 места на территории ГАУ Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат». На базе данной организации в 2019 году начата работа по организации учебного (тренировочного) социального сопровождения малых групп инвалидов (из числа получателей социальных услуг) с ментальными нарушениями. Получатели социальных услуг молодого возраста в рамках проводимых реабилитационных мероприятий обучаются проживать самостоятельно – обустраивать быт (готовить, стирать, пользоваться бытовой техникой), трудиться в лечебно-трудовых мастерских, а также в организациях вне интерната.

Как отметила Елена Анатольевна, 2019 год для социальной защиты Кузбасса был богатым на крупные мероприятия не только регионального, но и международного уровня. Проведен I Съезд социальных работников Сибири, в работе которого приняли участие руководители органов социальной защиты населения и социальные работники СФО, 17 субъектов Северо-Западного, Уральского, Центрального, Дальневосточного и Южного федеральных округов России, а также иностранные делегации из 7 стран СНГ и 5 зарубежных стран (Австралии, Великобритании, Китая, США, Франции). Руководители социальных служб СФО подписали Соглашение по созданию Сибирского социального альянса.

Проведена Всероссийская конференция с международным участием «Настоящее и будущее системы долговременного ухода в Российской Федерации» (в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, нацпроекта «Демография»). В работе приняли участие порядка 600 специалистов из более чем 40 регионов, эксперты из Германии.

Руководитель ведомства отметила, что специалисты из Кузбасса традиционно являются активными участниками Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». В 2019 году победителем IX Всероссийского конкурса в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» стала Татьяна Зайцева, социальный педагог Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса» города Прокопьевска.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.