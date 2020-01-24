Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер» пять прикроватных мониторов и центральная станция для отделения анестезиологии и реанимации. Оборудование позволяет в реальном времени следить за состоянием пациента, а также передавать информацию на рабочее место врача.

Стоимость оборудования составила более 3 млн рублей. Оно приобретено в рамках регионального проекта «Борьбы с онкологическими заболеваниями» и национального проекта «Здравоохранение».

Центральная мониторная станция объединяет данные со всех индивидуальных прикроватных мониторов и выводит их на один экран. Врач удаленно и одновременно может следить за всеми основными показателями состояния пациента: пульс, артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура и так далее.

Кроме того, с помощью центральной мониторной станции медики могут просмотреть историю наблюдения за пациентом, распечатать необходимые параметры. Все данные сохраняются в единой системе, что гарантирует быстрой и простой доступ к информации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.