Около четырех часов утра 27 января жители многоэтажного дома на проспекте Дружбы в Новокузнецке почувствовали запах гари. В подъезде стоял дым, и очевидцы тут же вызвали пожарных. 13 человек и 4 единицы техники справились с пожаром за 24 минуты, и уже в 04:24 ликвидировали возгорание.

– В результате пожара в квартире обгорели постельные принадлежности и мебель на площади 15 квадратных метров, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Уже после того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в квартире тела трех человек – 70-ти и 46-летнего мужчин и 69-летней женщины. По факту их гибели Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку.

– Предварительно установлено, что в вечернее время потерпевшие употребляли спиртные напитки, курили, – сообщает подробности ЧП пресс-служба ведомства. – Следователям предстоит установить причину смерти потерпевших и причину возгорания.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».