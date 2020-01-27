В Кемерове некоторые турагентства по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Китай.

«В связи со сложившейся ситуации в КНР продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — сообщили в одном из кемеровских турагентств.

Федеральное агентство по туризму из-за возникновения угрозы безопасности туристов, связанной с участившимися случаями заражения новым короновирусом, рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Китай. А российским туроператорам и турагентам «приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране».

«Некоторые туроператоры действительно приостановили продажу туров в Китай. Возможно, это оправдано, потому что всей информации о новом короновирусе мы не имеем. Туроператоры, а также турагентства региона сами решают, продавать или нет туры в эту страну. Возвращением туристов, которые уже находятся в Китае, на острове Хайнань, также занимаются туроператоры», — пояснили в Агентстве по туризму Кемеровской области.

Отметим, в Ростуризме работает телефон «горячей линии», где туристы могут задать интересующие вопросы: 8-499-678-12-03.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».