С 23 по 25 января в Швейцарии состоялся этап Кубка мира и чемпионат Европы по ледолазанию. В соревнованиях на скорость среди мужчин приняли участие 50 сильнейших ледолазов мира из 18 стран.

I место занял мастер спорта из Анжеро-Судженска Антон Немов. Антон – спортсмен-инструктор ГБФСУ КО «КСШОР», педагог дополнительного образования МБУДО «Станция юных туристов», тренируется самостоятельно.

По результатам трех этапов спортсмен стал обладателем Кубка мира по ледолазанию 2020 года в дисциплине «лазание на скорость».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.