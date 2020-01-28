В Осинниках 24 января днем в мама с маленькой девочкой, которая сидела на санках, отправилась на улицу. При выходе из подъезда на них рухнул снег, который скопился на крыше. Большая часть попала в санки.

Женщина сразу вызвала скорую помощь, пострадавшую малышку пришлось госпитализировать в Новокузнецкую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а ее состояние оценивается как средней тяжести.

– По данному факту Следственный комитет по Кемеровской области проводит доследственную проверку. В ближайшее время следователи изучат всю необходимую документацию управляющей компании, которая обслуживает данный дом. Пострадавшей будет проведена судебно-медицинское экспертиза, которая определит характер повреждений и тяжесть вреда здоровью, – сообщили в ведомстве.

Отметим, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.