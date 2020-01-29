По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в том числе намечено отремонтировать 75,5 км дорог регионального значения, остальные – в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях. Ожидается, что финансирование из всех бюджетов составит свыше 5 млрд рублей, в том числе почти 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.

В рамках национального проекта запланировано также обустройство дорожной сети. В Кемерове уже определили подрядчика, который выполняет проектные работы для строительства в этом году десяти новых городских светофорных объектов.

В 2019 году для обеспечения безопасности по нацпроекту смонтировали 24 светофорных объекта, в частности 16 – в Новокузнецке и 8 – в Кемерове. Кроме того, в Новокузнецке обустроили островок, разделяющий транспортные потоки.

Также специалисты продолжат установку дорожных знаков, пешеходных ограждений, рубежей скоростного контроля, нанесение шумовой разметки.

В итоге в 2020 году в нормативном состоянии будут свыше 40 % автодорог регионального значения, 75 % дорожной сети Кемеровской агломерации и чуть более 74 % Новокузнецкой агломерации. Намечено снизить число мест концентрации ДТП. Напомним, в 2019 году этот показатель был снижен с 45 до 37.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.