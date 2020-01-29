Во вторник, 28 января, в Кемеровскую областную инфекционную больницу были доставлены 2 туриста: женщина и мальчик, вернувшиеся из Китая, где они отдыхали на острове Хайнань. У них налицо были все симптомы респираторной инфекции. Так как сейчас в Китае вспышка заболеваемости, вызванная новым коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем, обоих госпитализировали с подозрением на эту же инфекцию.

— У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза, — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Кемеровской области.

Оба поступивших пациента останутся в инфекционной больнице до подтверждения или опровержения диагноза.

Ранее мы сообщили, что в аэропортах Кемерова и Новокузнецка усилен санитарно-карантинный контроль за туристами, прилетающими из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, в зоне прилета воздушных гаваней проводят дополнительные дезинфекционные мероприятия и обеззараживают воздух.

Однако туристы, вернувшиеся в Кузбасс из КНР, могут почувствовать недомогание и спустя некоторое время после прилета, так как инкубационный период длится до 14 дней. В этом случае необходимо обязательно обратиться к врачу и поставить его в известность о факте пребывания в странах с распространением коронавирусной инфекции.

Департамент здравоохранения Кемеровской области напоминает, что для заболевания характерны следующие проявления: повышенная температура тела, кашель, затруднения при дыхании, одышка, першение в горле. На сегодня специфическая терапия и профилактические прививки не разработаны, в лечении применяют жаропонижающие, противокашлевые, неспецифические противовирусные средства.

Основными мерами предосторожности являются стандартные меры профилактики, применяемые для предотвращения заражения обычной ОРВИ или гриппом: ношение защитных масок, ограничение пребывания в местах массового скопления людей, частое мытье рук, регулярное проветривание и влажная уборка помещений.