Броня крепка, и танки наши… красивы. В Новокузнецке состоялся городской фестиваль-конкурс снежных скульптур «Кузнецкая броня». Подготовка к мероприятию шла почти 2 недели. И вот пришла пора показать свои творческие способности. Состав команд самый разнообразный. Они состязались в построении снежных крепостей, а также военной техники из заранее сделанных заготовок. Конкурс проводится уже третий год подряд, но ранее участники только строили крепости. Сейчас возможностей проявить свои таланты стало больше. Количество команд по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое.

После торжественного открытия команды приступили к работе. Два часа на все про все – времени достаточно. Тем более, что все были подготовлены: роли расписаны, каждый знал, что надо делать.

Работы принимала комиссия, которую составили специалисты. В том числе главный художник города Илья Храбрый.

Из 25 команд призы получили 6. В номинациях “Кузнецкая броня” и “Снежная крепость” выделили по три категории – “Самая большая постройка”, “Самая креативная постройка” и “Приз зрительских симпатий”. Но и кто остался без призов получили заряд бодрости и хорошего настроения.