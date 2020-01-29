Инаугурация состоялась в актовом зале администрации Кемеровского муниципального округа. Губернатор Сергей Цивилев поздравил Марину Коляденко с вступлением в должность. Также на церемонии присутствовали заместители губернатора, сотрудники администрации муниципального округа, ветераны, почетные граждане округа, жители района.

Напомним, 22 января 2020 года состоялась IV сессия Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа, на которой рассматривался вопрос об избрании главы округа из числа кандидатов, представленных комиссией. По итогам голосования депутатского корпуса единогласно на пост руководителя территории была избрана Марина Коляденко.

Положив руку на Устав округа, Марина Коляденко пообещала всей своей деятельностью способствовать экономическому, социальному и культурному развитию округа. Также глава поблагодарила местных депутатов за доверие, отметила, что будет прилагать все усилия для обеспечения благополучия каждого жителя округа.

Председатель Совета народных депутатов муниципального округа Владимир Харланович вручил Марине Коляденко удостоверение главы.

«Кемеровский муниципальный округ – это особенная территория. Во-первых, округ географически огибает областную столицу. Во-вторых, территория имеет огромный экономический потенциал, является лидером эффективного сельскохозяйственного производства, по производству молока в Кузбассе. Здесь располагаются предприятия по угледобыче, химическое производство и др. Округ – среди лидеров по вводу жилья и развитию жилищно-коммунального комплекса, в том числе по строительству газопровода. В 2019 году округ одним из первых вошел в областной проект «Моя новая школа» – после капремонта открыта Ягуновская школа», – отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор поставил ряд задач перед главой, среди которых проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к 300-летию открытия Кузбасса, реализация планов по благоустройству населенных пунктов и привлечение граждан в сельские территории.

ДЛЯ СПРАВКИ. Марина Вениаминовна Коляденко родилась 16 апреля 1967 года в Кемерове. В 1989 году окончила Кемеровский государственный университет, квалификация – «Историк, преподаватель истории и обществоведения». В 2002 году получила диплом Томского государственного университета по специальности – «Психолог». С 1989 по 2006 год работала в средней школе №40 города Кемерова учителем истории, организатором внеклассной и внешкольной работы, заместителем директора по воспитательной работе. С 2001 по 2006 год – директором школы № 40. В 2006 году перешла на работу в администрацию города Кемерова заместителем начальника Территориального управления Заводского района, затем председателем комитета по социальной политике. В мае 2011 года была назначена на должность заместителя главы Кемеровского муниципального района по социальным вопросам. С 20 сентября 2019 года исполняла обязанности главы Кемеровского муниципального округа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.