Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти» после инцидента, произошедшего в Кузнецком районном суде Новокузнецка.

29 января 33-летний житель Междуреченска, которого за неоднократные грабежи и разбои осудили в совокупности на 15 лет пребывания в колонии, после оглашения приговора напал на конвоира, избил его и скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время ГУ МВД по Кемеровской области ведет служебную проверку случившегося, а также разыскивает сбежавшего осужденного.

Так предварительно установлено, что нападение произошло в туалете суда. Подсудимого туда около 16.30 повел лично начальник конвойной службы. И преступник, воспользовавшись тем, что они остались одни, ударил его несколько раз кулаком по лицу. Позднее избитый конвоир был доставлен в одну из новокузнецких больниц в состоянии средней тяжести.

Тем не менее, несмотря на полученную травму, полицейский тоже может получить неприятности с законом, если в рамках расследования уголовного дела будет установлено, что конвоирование подсудимого проводилось ненадлежащим образом.

Полиция Кузбасса просит всех, кто что-либо знает о местонахождении сбежавшего Андрея Фёдорова, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-34-42, 37-36-54 или 02, с мобильного телефона — 102.

В момент побега подсудимый Андрей Фёдоров был в черной куртке и темных штанах и без головного убора. На вид ему 30-35 лет, рост 180 см, волосы русые волнистые.