В Центральном районном суде города Кемерово 29 января началось рассмотрение дела о похищении ребёнка. Напомним, в октябре 2019 года жительница Ленинска-Кузнецкого зашла в одну из палат роддома Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского и похитила новорождённого, пока его матери не было рядом. Вместе с младенцем женщина вышла из здания больницы. На улице отец ребёнка, который шёл навестить жену, заметил подозрительную женщину с младенцем в свёрнутой куртке и задержал её, забрал малыша. Однако женщине удалось скрыться. Позже правоохранители задержали её уже на вокзале.

Подозреваемая пояснила, что какое-то время назад соврала супругу о том, что беременна. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Похищение заведомо несовершеннолетнего человека».

Во время следствия была проведена проверка её психического состояния в момент совершения преступления. Эксперты признали женщину вменяемой. Ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Женщине грозит до 12 лет в колонии.