На очередной сессии, которая прошла 29 января, депутаты Законодательного собрания Кузбасса приняли два важных закона. Один из них – о запрете продажи снюсов несовершеннолетним, второй – о наказании за это.

Опасность снюсов – бездымных жевательных табачных смесей – заключается в том, что выглядят они весьма безобидно, как конфетки, мармелад или даже зубочистки. Они имеют приятный вкус и запах, потому дети не видят в них опасности. Между тем, содержание никотина в таком «лакомстве» может быть в 20-30 раз выше, чем в обычной сигарете. И были случаи, когда снюсами даже травились, например, в Юрге и Таштаголе.

На заседании Заксобрания законы об ограничении продажи бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и об административной ответственности за это были приняты в двух чтениях.

По словам председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента Кузбасса Алексея Зеленина, за незаконную продажу снюсов гражданам придется заплатить от 500 до 1000 рублей, должностным лицам – от 3000 до 5000 рублей, юрлицам – от 10 000 до 15 000 рублей.