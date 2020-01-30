В настоящее время на юге региона насчитывается более 10 лавиноопасных участков.

По распоряжению правительства Кузбасса муниципалитеты с синоптиками, противолавинными службами, спасателями и взрывниками держат ситуацию на контроле. Также следит за обстановкой на лавиноопасных участках Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Таштагольском районе на дороге Таштагол–Усть-Кабырза – два лавиноопасных участка. В нынешнюю зиму, когда в ноябре и декабре выпало по двойной месячной норме осадков, а январь отличается значительными оттепелями, сход снежных лавин возможен в любой день. Специалисты проводят осмотры лавиноопасных участков с помощью квадрокоптера. После таких осмотров могут решить произвести искусственный спуск мини-лавины – наиболее неустойчивые «языки» и «шапки» снега подрубают в основании с теневой стороны.

В Новокузнецке впервые этой зимой запустили квадрокоптер для отслеживания ситуации. Специалисты проконтролировали технический спуск снега на горе Соколиной. Было принято решение срезать снежный «гребень». Работы проводили спасатели поисково-спасательной службы и специалисты муниципального бюджетного учреждения «Защита населения и территории» Новокузнецка. В результате со склона сошло порядка 80 кубометров снега. Одновременно проводился мониторинг при помощи квадрокоптера, прибор с высоты фиксировал обстановку на горе. Возможности квадрокоптера позволили осмотреть состояние снегозадерживающего забора, количество выпавших снежных запасов, скорректировать работу спасателей по спуску снежной массы.

Также провели мониторинг еще на одном лавиноопасном участке – горе вдоль дороги поселка Карлык (Орджоникидзевский район Новокузнецка). Осмотр показал наличие больших снегозапасов и необходимости проведения работ по техническому спуску. Это планируется провести в ближайшее время.

​В Междуреченске мониторингом на участках вдоль железной дороги по линии Новокузнецк–Абакан занимаются наземные службы контроля лавинной ситуации. На лавиноопасных участках установлены снегозадерживающие устройства (стенки, сетки) и дополнительные устройства, которые при необходимости помогут изменить направление схода снега. Пока специалисты не спускают принудительно снег на этих участках, но контролируют ситуацию.

Напомним, что по заданию губернатора Сергея Цивилева главы муниципалитетов должны потребовать от собственников горнолыжных курортов усилить меры безопасности на трассах и прилегающих спусках — в наиболее вероятных местах катания на лыжах установить информационные баннеры, оградить опасные участки. В местах массового скопления людей (кафе, столовых, магазинах) — информировать отдыхающих об опасных природных явлениях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.