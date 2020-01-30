Режим НМУ будет действовать в областной столице сутки – с 18:00 30 января до 18:00 31 января.

В Новокузнецке и Прокопьевске режим НМУ вводится до 18:00 субботы, 1 февраля. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленные предприятия ограничат количество выбросов на 15-20 %.

Как отмечают в департаменте природных ресурсов и экологии, мероприятия при I режиме носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия. Так, усиливается контроль за работой газоочистного оборудования и автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта на дымность выхлопных газов, ограничивается работа вспомогательного оборудования (сварочные работы, металлообработка, покрасочные работы и др.).

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха. В этот период из-за погодных условий температурная инверсия препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога. В связи с этим выбросы газов промышленных предприятий, дым печного отопления частного сектора и выбросы от двигателей внутреннего сгорания, то есть от автотранспорта, концентрируются в воздухе и «повисают» над землей.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым должны соответствовать три режима работы промышленных предприятий. При первом выбросы сокращаются на 15-20 %, при втором – на 20-40 %, при третьем – до 60 %.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.