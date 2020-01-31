В Кузбассе объявлено вознаграждение за информацию о местонахождении осуждённого Андрея Фёдорова, который напал на конвоира в суде после объявления приговора и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка. Однако сумма вознаграждения не уточняется.

Напомним, 29 января из здания Кузнецкого районного суда сбежал 33-летний житель Междуреченска Андрей Фёдоров. Ранее мужчина уже был судим, и во время очередного заседания суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. После этого осуждённый нанёс несколько ударов в лицо конвоиру и сбежал. Сейчас он находится в розыске.

Позже областной Следком по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Кроме этого, областная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет установлено соответствие законодательству содержание обвиняемых под стражей в конвойном помещении.

На момент побега Андрей Фёдоров был одет в чёрную куртку, тёмные штаны. На вид ему 30-35 лет, волосы кудрявые волнистые.

Любую информацию о местонахождении осуждённого полицейские просят сообщить по телефону в Новокузнецке: 8-(3843)-37-34-42, 37-36-54 или «02» (102 — с мобильного телефона).