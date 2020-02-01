Сегодня утром в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку при поддержке полицейского спецназа задержали Андрея Федорова, сбежавшего из здания суда. Полицейские получили информацию, что осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города, где впоследствии он и был обнаружен. Мужчина успел сменить одежду.

Напомним, 29 января в здании суда сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где тот ударил его несколько раз кулаком по лицу, а затем сбежал в неизвестном направлении.

В настоящее время следователь допрашивает задержанного. Предстоит очная ставка между ним и потерпевшим сотрудником полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.