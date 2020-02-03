1-2 февраля состоялись этапы чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу и областные соревнования по мотокроссу, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На мотоциклетной трассе в горнолыжном комплексе «Люскус» собрались около 100 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Кузбасса, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Пермской, Курганской областей.

Открыл снегоходные состязания губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Спорт Кузбасса находится на небывалом подъеме. На наших площадках проходят соревнования всероссийского и международного уровней. Для проведения снегоходного кросса и мотокросса Кузбасс имеет главное — отличные природные условия. Мы постарались организовать все на достойном уровне, ведь состязания этого года посвящены 75-летию Великой Победы. Все достигнутые результаты на этих соревнованиях — это своеобразная благодарность нашим здравствующим ветеранам и тем, кто не вернулся с войны», – сказал Сергей Цивилев.

В первый день снегоходных состязаний кемеровчанин Константин Резинкин занял III место в классе «Открытый» по сноубайкам. Среди победителей этапа чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу в других дисциплинах – представители из Ямало-Ненецкой автономной области, Тюмени.

В областных соревнованиях в классе «65 см3» I место занял Александр Епифанов (Новокузнецк), на II месте – Игнат Марчуков (Кемерово), III место занял Захар Голиков (Кемерово).

В классе «85 см3» III место у Марка Васильева (Кемерово). В классе «Open без шипов» победил Степан Картавых (Прокопьевск), II место занял Владимир Голиков (Кемерово). В классе «Open шипы» победу одержал Андрей Сафронов (Кемерово), II место занял Максим Цыбульник (Кемерово).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.