Губернатор Сергей Цивилев вручил награды ученым региона в администрации правительства Кузбасса.

За значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» присвоено Леониду Барбарашу – главному научному сотруднику Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктору медицинских наук, профессору, академику Российской академии наук, Почетному профессору Кузбасса.

За большой личный вклад в развитие фундаментальной науки в Кузбассе, значительные заслуги и достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем российской науки почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено Леониду Дворникову – профессору Сибирского государственного индустриального университета, доктору технических наук.

Почетный знак «Золотой знак «Кузбасс» вручен Артему Раде – директору института цифры Кемеровского государственного университета.

Медалью Алексея Леонова отмечен Евгений Счастливцев – заведующий лабораторией Кемеровского филиала института вычислительных технологий СО РАН, доктор технических наук.

Звание «Почетный профессор Кузбасса» присвоено: Борису Адуеву –главному научному сотруднику Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, доктору физико-математических наук, профессору; Сергею Петрушину – профессору Юргинского технологического института (филиала) национального исследовательского Томского политехнического университета, доктору технических наук, профессору; Татьяне Раскиной –– заведующей кафедрой Кемеровского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору; Алексею Хорешку – директору Горного института Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, доктору технических наук, профессору; Татьяне Чурековой – исполняющей обязанности заведующего кафедрой Кемеровского государственного института культуры, доктору педагогических наук, профессору.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.