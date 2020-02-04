Главный вопрос повестки — подготовка к празднованию 300-летия города. Юбилейная дата была утверждена 25 октября 2018 года решением Совета народных депутатов Мариинского района. На сегодня уже выбран логотип 300-летия, разработаны нагрудной юбилейный знак и концепция празднования даты.

Как доложил глава Мариинского района Александр Кривцов, в рамках подготовки к юбилею в муниципалитете уже начались преобразования, они будут продолжены в 2020 году.

Участники заседания обсудили завершение строительства дороги в обход Мариинска. Строительство, которое ведется с 2015 года, вступило в финальную стадию, ведутся работы на самом сложном участке – болотистой местности вблизи окончания обхода в сторону Красноярска. После этого строители выйдут на финишную прямую для выполнения работ по устройству дорожной одежды и к 300-летию города Мариинска откроют движение по объекту. Общая протяженность объекта – больше 19 километров. Из них новое строительство – почти 18 км. Проект предусматривает создание двух развязок и моста через реку Кия протяженностью 285 метров.

Сергей Цивилев отметил, что в тестовом режиме дорогу следует запустить ранее – минимум за месяц до празднования 300-летия Мариинска, что позволит окончательно вывести автомобильные потоки до начала всех торжеств.

«Открытие обхода Мариинска даст возможность освободить уличную сеть города от транзитного транспорта, улучшит экологическую обстановку Мариинска, предотвратит разрушения городской сети дорог и снимет часть нагрузки с существующего моста через реку Кия», — отметил губернатор.

Также в текущем году начнется капремонт первой очереди путепровода, который проходит через железнодорожные пути. Глава отметил, что ремонта требуют также автомобильные дороги, по которым проходят автобусные маршруты. Это улицы Котовского, 50 лет Октября, Ленина, Набережная, Рабочая. Также необходимо отремонтировать участок трассы Р-255 (улицы Пальчикова, Антибесская). Готовы сметы на текущий ремонт дорог сельских поселений (Суслово, Благовещенка, Первомайка, Калининский). При этом из областного бюджета выделены деньги только на капитальный ремонт путепровода.

Александр Кривцов обратился с просьбой рассмотреть вопрос о выделении дополнительных денежных средств на дорожные работы. В результате было озвучено, что правительство Кузбасса рассмотрит возможность дополнительного финансирования из областного бюджета на ремонт дорог.

В 2020 году будут отремонтированы Мемориал памяти жертвам Сиблага, пешеходные дорожки по улице Чердынцева, также 8 дворовых территорий. Общественные пространства обустроят в поселках Калининском и Красных орлах. По программе «100 детских игровых площадок» в район поступит 4 комплекта оборудования. В рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» уже одобрены 8 проектов в городском и сельских поселениях на сумму порядка 7,9 млн рублей. Проекты предполагают благоустройство спортивно-игровых площадок, общественных пространств, мест захоронения. В 2020 году в Мариинске заменят почти 1,8 тыс. старых светильников на новые светодиодные, дополнительно установят 59 новых опор освещения.

Отдельно Сергей Цивилев обратил внимание на необходимость привести в порядок фасады зданий к юбилейной дате.

Глава доложил, что муниципалитету для проведения 300-летия Мариинска на высоком уровне не хватает соответствующего светозвукового оборудования. Губернатор выразил готовность оказать поддержку и выделить на эти цели средства из областного бюджета.

В завершении заседания Кривцов поделился планом празднования юбилея Мариинска. Празднование начнется с церемонии закладки камня на месте строительства кафедрального собора в честь равноапостольной Марии Магдалины покровительницы города и божественной литургии. Затем в центре Мариинска развернется историческая панорама «Мариинский тракт – дорога длиною в 300 лет». Особое место в панораме займет локация «Купеческий разгуляй», гостям праздника представится возможность поучаствовать в купеческих обрядах, концертно-развлекательном марафоне, купеческих спортивных играх и розыгрышах, а также продегустировать старинные русские блюда. Завершатся юбилейные мероприятия праздничным фейерверком.

«Правительство Кузбасса готово оказать поддержку муниципалитету для достойного празднования серьезной даты – 300-летия Мариинска. Обращаю внимание, что работа по подготовке к юбилею должна быть совместной. В ней должны принимать участие и жители, предлагая свои идеи», – заключил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.