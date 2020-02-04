ФАП (входит в состав новокузнецкой Горбольницы № 1) обслуживает 5 населенных пунктов: поселки Кульчаны, Подкорчияк, Корчагол, села Куртуково и Букино. Общая численность обслуживаемого населения порядка 1500 человек.

Здание площадью 105 квадратных метров было построено в 1995 году. С тех пор капитального ремонта не проводилось.

В ходе работ в пункте проведена замена систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Произведен ремонт фундамента, кровли, фасада здания, входной зоны, внутренний ремонт помещений с перепланировкой. Сегодня сельский ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, что позволяет существенно повысить уровень медицинского обслуживания жителей сразу нескольких населенных пунктов. Предусмотрены 7 кабинетов, в том числе кабинет приема, процедурный, для вакцинации, аптечный пункт, служебные помещения. Прием ведет фельдшер.

Стоимость работ составила 3,5 млн рублей. Средства были выделены в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между областным департаментом охраны здоровья населения и администрацией Новокузнецкого муниципального района, а также Городской клинической больницей № 1 Новокузнецка.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.