В состав команды вошли учащиеся новокузнецкого лицея № 84 им. В. А. Власова, базовой школы Российской академии наук: Александр Кутузов, Яков Хилус, Арина Лазарева, Анастасия Рутковская и Екатерина Шелковникова. Теперь школьникам предстоит выступить на Всероссийском турнире юных физиков, который пройдет в конце марта в Екатеринбурге.

За подготовку кузбасской команды отвечали: Оксана Талабира – учитель физики лицея № 84 им. В.А. Власова и Владислав Рыжук – выпускник лицея, серебряный призер Сибирского турнира юных физиков-2019, студент 1 курса НГУ.

Сибирский турнир состоялся на базе Новосибирского государственного университета. 26 команд из Новосибирска, Воронежа, Алма-Аты и Улан-Удэ соревновались в умении решать сложные исследовательские задачи, отстаивать их решения в научных дискуссиях.

Так, например, участникам предлагалось разработать прибор для измерения силы тока по тепловому эффекту, исследовать магнитную левитацию, а также изучить явление одного из видов миражей «Фата-моргана».

Вместе с новокузнецкими лицеистами еще две команды из других регионов получили дипломы первой степени, четыре команды заняли второе место, пять команд взяли бронзу.

ДЛЯ СПРАВКИ. Турнир юных физиков проводится с 1979 года в Специализированном учебно-научном центре Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Подготовка школьников к турниру и форма его проведения максимально приближены к реальной исследовательской работе и ее представлению научному сообществу. Всероссийскому этапу турнира предшествуют заочные туры, которые проходят по всей России. Кроме того, соревнование проводится и на международном уровне. В 2007 году Международный турнир юных физиков обрел официальный статус и зарегистрирован в качестве юридического лица в Европейском физическом обществе (Милуза, Франция).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.