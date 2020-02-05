В Роспотребнадзоре области рассказали об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. На минувшей неделе в регионе было зарегистрировано 18 758 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

В ведомстве отметили, что интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 70,1 на 10 000 населения. Это превышает эпидемический порог на 17,8%.

На минувшей неделе число больных взрослых увеличилось на 5 115 человек (+37,5%) по сравнению с неделей ранее. Также зафиксировано превышение недельного порогового уровня на 20-25,4% во всех группах детского населения. При этом заболеваемость кузбассовцев старше 15 лет ниже эпидемического порога на 11,1%.

В Роспотребнадзоре также отметили, что заболеваемость выше эпидемического порога на 9,5 – 148,1% на 13 административных территориях (гг. Белово, Березовский, Кемерово, Мыски, Новокузнецк, Юрга, пгт. Краснобродский, в Ижморском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Тисульском, Яйском районах).

А по состоянию на 3 февраля в школах в селе Драченино и поселке Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района частично приостановлен учебный процесс.