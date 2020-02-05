В Новокузнецке с церемонии награждения началось выездное заседание правительства Кузбасса, которое было посвящено обсуждению программ по развитию Новокузнецка.

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Указу президента Владимира Путина юбилейной медалью отмечены 15 новокузнечан-тружеников тыла.

Губернатор Сергей Цивилев и члены правительства Кузбасса выразили глубокое уважение великому подвигу, героизму и самоотверженности кузбассовцев, которые в период Великой Отечественной войны работали в тылу.

«Труженики тыла принимали не меньшее участие в борьбе с германскими захватчиками, чем воины, находившиеся на линии фронта. В основном, женщины и подростки обеспечивали воинов всем необходимым: боеприпасами, одеждой и обувью, продовольствием. Вы вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно трудных условиях, давали все необходимое для фронта, для победы над фашистами», — обратился к награждаемым губернатор.

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» получили Вера Петровна Абрамова, Афанасий Никонорович Анучин, Таисия Михайловна Арбузова, Иван Николаевич Борцов, Ольга Васильевна Воротникова, Лидия Дмитриевна Гостева, Юрий Назарович Ердаков, Григорий Андреевич Кирьянов, Александр Иванович Левин, Валентина Михайловна Николаева, Александр Николаевич Новосадов, Иван Егорович Попов, Зинаида Васильевна Протасова, Мария Николаевна Соседко, Руфина Ивановна Тарасенко.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.