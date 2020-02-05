



Заседание под руководством губернатора Сергея Цивилева прошло в южной столице области. Глава города доложил о результатах работы муниципалитета в 2019 году, также рассказал о задачах на 2020 год.

В сфере образования в 2019 году завершены ремонтные работы в шести образовательных учреждениях города на сумму 98,2 млн рублей. За счет поддержки промышленных предприятий проведен ремонт кровли и спортивного зала здания интерната № 88 (5,5 млн рублей), отремонтирован спортзал, туалеты и тепловой узел школы № 50 (13 млн рублей), заменены окна и тепловой узел в школе № 100 (8 млн рублей), оборудованы две спортивные площадки школ № 8 и 43, подготовлены шесть площадок для размещения скейт-парков, отремонтированы кровля и фасад Православной гимназии в Кузнецком районе (13 млн рублей).

В 2020 году планируется выполнить капитальный ремонт средней образовательной школы № 12 по государственной программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», уже объявлены конкурсные процедуры на разработку проекта для проведения капремонта школ № 3, 22, 18, 89, интерната 88 и детского сада 42. Также перед муниципалитетом стоит цель завершить разработку проектно-сметной документации ремонта школ № 1, 30,37,84.

Как отметил Сергей Кузнецов, напряженная ситуация с поступлением детей в первый класс отмечается в квартале 45-46 Центрального района, 14 квартале Новоильинского района. Решит проблему строительство двух школ на этих территориях. На сегодня в отношении объектов объявлены конкурсные процедуры на выполнение инженерных изысканий.

Сергей Цивилев подчеркнул, что потребность в строительстве школ необходимо закрыть, для этого муниципалитет обязан совместно проработать этот вопрос с областным департаментом строительства.

Также в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году в Новокузнецке будет создана инновационная площадка дополнительного образования детей в области программирования «IT-куб».

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году 230 семей расселено из аварийного жилищного фонда, обеспечен снос 12 аварийных домов. Кроме того, за год приобретено в 2,5 раза больше квартир для детей-сирот (233 однокомнатные квартиры в Заводском и Новоильинском районах города) к уровню 2018 года.

В 2020 же году в Новокузнецке введут 170 тыс. кв. метров жилья, предусмотрен снос 15 аварийных домов. С 2020 по 2022 годы планируется переселить 857 семей из 51 аварийного дома.

В 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по ремонту 26 км автомобильных дорог на 28 объектах города, смонтировано 17 объектов безопасности дорожного движения. Дорожники уже приступили к реконструкции проспекта Металлургов и Бызовского шоссе, завершат ремонт магистралей в 2020 году. Также в этом году планирует отремонтировать 5 автодорог общей протяженностью 4,58 км (улицы Транспортная, Туркменская, Тачилино, Звездова, Водопадная), будет произведен монтаж десяти объектов безопасности дорожного движения.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году подлежат благоустройству 67 дворов города, запланированы реконструкции площади общественных мероприятий в Новоильинском районе, городской центральной площади «Сквер у фонтана», сквера трудовой доблести и воинской Славы по улице Смирнова (в 2019 году проведено благоустройство 94 дворовых территории, двух скверов в Центральном и Кузнецком районах города).

Также в 2019 году по программе «100 детских площадок» установлено 10 игровых детских площадок во всех районах. Теперь установят еще 8 детских игровых площадок и оборудование шести скейтпарков и памп трека.

В текущем году будут завершены работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Коммунар», также разработана проектно-сметная документация на устройство культурного кластера в Парке Гагарина. Кроме того, будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации Парка «Патриот».

Сергей Цивилев напомнил присутствующим, что в декабре 2020 года новокузнецкий театр кукол «Сказ» должен показать первые спектакли уже в новом здании, и эта ситуация находится на его контроле.

В 2019 году в Куйбышевском районе города открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтер», проведено благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость работ составила 114 млн рублей (100 млн рублей – частные инвестиции и 14 млн рублей – городской бюджет). Уже выполнен ремонт кровли спортивного манежа МАФСУ «Металлург-Запсиб».

В августе 2020 года планируют сдать ФОК в Новоильинском районе в рамках проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни». Также за счет частных инвестиций будет завершено строительство ледового модуля в Центральном районе, запланированы строительство ФОКа в Орджоникидзевском районе, реконструкция стадиона «Регби» в Кузнецком районе (госпрограмма «Жилищная и социальная инфраструктура»), капремонт бассейна «Запсибовец» в Заводском районе.

Кроме того, в настоящее время находится на стадии прохождения государственной экспертизы проектно-сметная документация для устройства стадиона международного уровня WorkOUT в Заводском районе, а также спортивных площадок WorkOUT в Центральном, Орджоникидзевском, Новоильинском и Заводском районе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.





