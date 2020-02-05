О подготовке к реформированию Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета в Кузбасский гуманитарно-педагогический институт на заседании правительства Кузбасса в Новокузнецке доложила заместитель губернатора Елена Пахомова.

Напомним, эта работа организована по поручению губернатора Сергея Цивилева в рамках регионального комплекса мер по сокращению дефицита квалифицированных педагогических кадров в образовательных учреждениях региона.

Елена Пахомова сообщила, что по информации министерства труда и занятости населения Кузбасса, потребность региона в квалифицированных педагогических кадрах в 2019 году составляла 1068 человек, в 2020 году – 1257.

«В Кузбассе предусмотрены меры поддержки молодых специалистов, проводятся конкурсы профессионального мастерства и много других мероприятий, но на сегодняшний день этого уже недостаточно», — заявила замгубернатора.

По мнению Елены Пахомовой, учитывая дефицит педагогических кадров, необходимо усовершенствовать существующую единую региональную систему непрерывного профессионального образования педагогов (абитуриент-студент-учитель).

«Возникший разрыв между традиционными формами образования и запросами цифрового общества служит стимулом к изменению системы подготовки педагогических кадров, привлечению молодых специалистов в школы. На эти же цели будет направлена программа «Учитель Кузбасса», над созданием которой мы работаем в настоящее время», — сказала замгубернатора.

Также Пахомова отметила необходимость увеличения количества студентов-целевиков. В настоящее время по педагогическим направлениям подготовки обучаются всего 12,8 % от общего числа студентов этих направлений. Поэтому муниципалитеты должны активнее работать в этом направлении, так как они являются основными заказчиками педагогических кадров.

По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе рассматривается вопрос о реорганизации Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета в Кузбасский гуманитарно-педагогический институт. Планируется, что КГПИ станет ядром социально-педагогического кластера, который создается в 2020 году в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».

«Необходимо разработать систему мотивации выпускников к педагогической деятельности, а также работать над престижем профессий. Для реализации нашей концепции необходимо увеличение контрольных цифр приема на 2021-2022 год. Соответствующие переговоры будут проведены с профильными министерствами. Также необходимо синхронизировать работу наших педагогических колледжей и института, чтобы выпускники педколледжей могли получать высшее образование по сокращенной программе. Одним из векторов развития станет открытие средне профессионального факультета на базе института», — отметила Елена Пахомова, добавив, что планируется усилить работу по организации педагогических классов в муниципалитетах, а также на базе института «университетского педагогического лицея», тем самым создать систему непрерывного педагогического образования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.