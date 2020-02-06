Мужчину заметили местные жители.

Как рассказали в областной полиции, в Юрге задержали 20-летнего мужчину, который торговал на улице никотиновыми смесями прямо из своего автомобиля. В салоне машины у него нашли около 130 банок со снюсом, в которых находилось более 2500 тысяч разовых доз.

– Нарушителя стражи порядка доставили в отдел полиции. Изъятые у него никотиновые смеси направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством, – прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Кузбасса приняли во втором чтении закон, который до принятия соответствующего федерального закона ограничивает на территории региона продажу бестабачной никотиносодержащей продукции лицам, не достигшим 18 лет.

Также в рамках закона «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» была установлена административная ответственность за продажу снюса: для физических лиц в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей и для юридических лиц – до 15 тысяч рублей.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».