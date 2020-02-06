В Кемеровском президентском кадетском училище Министерства обороны РФ прошел II Всеармейский чемпионат по шахматам.

Участие в соревнованиях приняли 128 юных шахматистов из 29 суворовских, нахимовских и президентских училищ России. Церемонию закрытия чемпионата посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Молодые ребята растут настоящими интеллектуалами, при этом активно занимаются спортом. Президентское кадетское училище в Кемерове стало для нас методическим центром развития военно-патриотического, интеллектуального и спортивного воспитания. А уровень шахматной подготовки в регионе находится на высоком уровне. Поэтому мы планируем проведение подобных соревнований, иных состязаний уже совместно с кадетами и школьниками Кузбасса», – отметил Сергей Цивилев.

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске по «швейцарской системе» в 9 туров. По итогам состязаний определены победители и призеры в командном и личном зачетах. Их наградил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Планируя проведение шахматных состязаний, мы были уверены, что они быстро наберут популярность и станут площадкой интересных интеллектуальных сражений суворовцев и нахимовцев, кадетов и воспитанниц», – отметил на церемонии награждения Виктор Горемыкин, добавив, что этому способствуют шахматные клубы, созданные по решению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в каждом учебном заведении.

По результатам интеллектуальных баталий победу одержала команда девочек Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации (Москва). II место заняли воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища, на III месте – шахматисты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище).

Кроме того, сеанс одновременной игры с участниками чемпионата и воспитанниками Кемеровского ПКУ провел международный мастер, гроссмейстер Алексей Решетников. Также в этот день спортсмены Центрального спортивного клуба Армии провели мастер-классы для воспитанников Президентского кадетского училища по футболу, армейскому рукопашному бою и борьбе самбо, по спортивной гимнастике и бадминтону.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.