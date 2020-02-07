В эти дни в Красноярске проходит ежегодный творческий форум «Вместе медиа. Сибирь». Туда отправились журналисты, блогеры, маркетологи, PR-специалисты, студенты гуманитарных факультетов со всей страны и все, кто интересуется сферой медиа. Они стали участниками лекций от специалистов федеральных СМИ и крупнейших информационных площадок.

Главный редактор «Кузбасс FM» Максим Климов и ведущие радиостанции Ирина Буханова, Никита Тимошенко, Артур Ахметшин также стали участниками фестиваля.

Кроме того, на форуме «Вместе медиа. Сибирь» подведут итоги конкурса профессионального мастерства. Победители региональная этапа традиционно отправляются в Москву на финал, который пройдёт с 23 по 26 апреля.

Фестиваль «Вместе медиа. Сибирь» – это федеральный проект ФНР – фонда независимого радиовещания.