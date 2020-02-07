В Кузбассе в понедельник, 10 февраля, в течение часа будут проверять работу систем оповещения на территории региона.

В Агентстве по защите населения и территорий Кемеровской области сообщили, что техническая проверка всех систем будет проводиться с включением сирен оповещения. В течение часа, с 15:00 до 16:00, будет раздаваться звучание, которое означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!».

В Агентстве пояснили, что кузбассовцам в это время следует включить приёмники проводного вещания (радио и телевизоры) для того, чтобы прослушать сообщение.

Подобная проверка проводится каждый год для того, чтобы поддерживать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения в постоянной работоспособности.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».