Количество вывезенного снега с начала сезона в Кемерове достигло миллион кубометров. Регулярно в редакцию «Кузбасс 1 HD» обращаются жители с просьбой осветить проблему уборки дорог.

Для начала корреспондент Кристина Орехова вместе с оператором отправилась к выезду на Сибиряков-Гвардейцев со двора в сторону рынка. Жители рассказали, что саму проезжую часть чистят регулярно. Но сугробы достигли уже такого размера, что при выезде на проезжую часть очень сложно оценить возможность манёвра.

Далее – на бульвар Строителей, где были жалобы на уборку около остановок. Съемочная группа на машине без труда смогла к ним подъехать. Встретили дорожных рабочих.

Несколько жалоб поступило с улицы Ворошилова. Проблема – всё те же сугробы после уборки снега. Они не только затрудняют выезд водителям. Пешеходов не всегда видно из-за снежных нагромождений. Через пару часов рейда по Ленинскому району Кемерова увидели технику возле социального рынка.

В итоге: выезд в Ленинский район показал, что проблемные участки есть. Но в тоже время не заметить регулярность работ тоже невозможно.

Если вы недовольны уборкой снега в вашем районе, присылайте сообщения в социальные сети или звоните в редакцию по телефону: 54-38-20.

Автор: Кристина Орехова