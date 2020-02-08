Что делать, если вам предлагают фильтр для очистки воды за 70 000 рублей? Почему уголовное дело по факту мошенничества не всегда удается возбудить? На какие уловки идут злоумышленники и как не попасться на их удочку?

Все подробности – в итоговой программе с Александром Смирновым.

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