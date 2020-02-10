Беловские полицейские разыскивают вандалов, разрушивших места захоронений на кладбище в микрорайоне «Чертинский».

Надругательство над могилами обнаружил местный житель, который приехал на кладбище навестить могилу недавно умершего родственника и обнаружил, что неизвестные сломали на ней крест. Помимо значимого для мужчины места захоронения кресты были сломаны и на других, в том числе свежих могилах, некоторые на несколько частей.

Всего полицейские, которым беловчанин сообщил о случившемся, насчитали 23 сломанных креста.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

Полицейские просят всех кузбассовцев, которым известно что-либо об обстоятельствах этого преступления и совершивших его лицах, позвонить по телефону: 8-(38452)-3-15-71. Анонимность гарантируется.