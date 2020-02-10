По последним данным областного департамента охраны здоровья населения, в результате аварии 2 человека погибли – водитель фуры и 71-летняя пассажирка автобуса, 39 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 7 детей. Из числа пострадавших были госпитализированы 15 человек, в том числе в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, в Кемеровскую областную клиническую больницу им. Беляева и в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров города Ленинска-Кузнецкого. По решению медиков 24 человека направлены на амбулаторное лечение, в том числе 6 детей.

Напомним, накануне, 9 февраля, около 15:50 на 60 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск» (Яшкинский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Исудзу» и междугороднего пассажирского автобуса «МАЗ». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативные группы ОМВД России по Яшкинскому району и ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Исудзу» не справился с управлением и допустил столкновение со встречным междугородним пассажирским автобусом «МАЗ», направлявшимся из Анжеро-Судженска в Кемерово. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. На момент аварии в пассажирском транспортном средстве находился 51 человек.

Сергей Цивилев посетил место аварии, побывал в Анжеро-Судженской городской больнице, где пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Туда же прибыли его заместитель Алексей Цигельник и глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко. Губернатор встретился с пострадавшими и их родственниками, поручил организовать питьевой режим и работу психологов.

«Наша задача – оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В больнице Анжеро-Судженска медики приложили все усилия в процессе оказания первой помощи. В дальнейшем пострадавшие будут получать необходимое лечение в зависимости от травм. Каждой семье пострадавших будет оказана поддержка. Правоохранительные органы установят причины аварии, проведут необходимые процедуры», – прокомментировал Цивилев.

Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело по ДТП с автобусом «Кемерово-Анжеро-Судженск». В свою очередь следователь отдела МВД России по Яшкинскому району тоже возбудил уголовное дело, но уже по другой статье УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.