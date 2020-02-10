В Москве прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В нем приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Виталий Онищенко, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Петр Бобылев, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Никонова, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Участники рассмотрели важнейший для экономики России вопрос энергосбережения и повышения энергоэффективности. Кроме того, были рассмотрены лучшие практики по энергосбережению на примере субъектов Российской Федерации.

По словам руководителя рабочей группы Сергея Цивилева, уровень энергоемкости ВВП напрямую связан с конкурентоспособностью выпускаемой в стране продукции, снижением бюджетных расходов, экологией, безопасностью, и, в конечном счете, с доходами населения. Снижение энергоемкости ВВП для всех стран мира – это задача первостепенной важности. Высокая энергоемкость ВВП говорит о недостаточно эффективной структуре экономики. 83 % совокупного потребления топливно-энергетических ресурсов приходится на 4 самых энергоемких сектора экономики: электро- и теплоэнергетика (28 %), обрабатывающая промышленность (22 %), население (17 %), транспорт (16 %).

Как отметил Сергей Цивилев, президентом России еще в 2008 году была поставлена цель снизить энергоемкость ВВП к 2020 году на 40 % относительно уровня 2007 года. Однако, по оценкам Минэкономразвития России, энергоемкость ВВП по итогам 2018 года снизилась лишь на 12 %, превысив европейский уровень на 62 %, уровень США – на 44 %, уровень Канады – на 17 %, в целом мировой уровень – на 46 %.

По оценкам Минэкономразвития РФ, при сохранении существующих темпов снижения энергоемкости ВВП достичь целевого значения в 40 % станет возможным только к 2043 году.

«Таким образом, для достижения поставленных президентом целей необходим кардинальный пересмотр подходов в области энергоэффективности», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Участники совещания отметили, что текущего финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в размере 60 млн рублей недостаточно для развития программы. При этом в субъектах Российской Федерации имеется существенный потенциал экономии энергетических ресурсов, но для реализации мероприятий, способствующих снижению энергоемкости экономики, необходимо федеральное софинансирование.

Исходя из этого, члены рабочей группы Государственного совета по направлению «Энергетика» приняли решение рекомендовать правительству Российской Федерации кардинально пересмотреть подходы к реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, провести полную инвентаризацию реализуемых и разрабатываемых в настоящее время мероприятий в области повышения энергетической эффективности экономики страны и установленных целевых показателей, восстановить софинансирование региональных программ энергосбережения.

Подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» предложено поднять до уровня национального или федерального проекта в рамках одного из действующих национальных проектов с определением объема финансирования.

Также предлагается создать федеральный центр компетенций в сфере энергосбережения, в рамках которого будут выявлять лучший опыт и практики субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности для распространения их в остальных регионах.

Кроме того, для координации транспортировки угля в феврале 2020 года решено провести совместное заседание рабочих групп по энергетике и по транспорту.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.