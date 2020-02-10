Все общеобразовательные школы столицы Кузбасса с понедельника закрыты на карантин.

Приказ о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях областного центра опубликован на официальном сайте городского управления образования.

Документ гласит, что школы переходят на график работы “с обязательным разобщением обучающихся и при необходимости с переводом обучающихся на дистанционное обучение” с 10 февраля и до особого распоряжения.

В Новокузнецке на сегодняшний день закрыта полностью только школа №16. На карантине она с 4 февраля, и завтра, как сообщили в комитете образования города, учащиеся уже вернутся за парты.

Напомним, на прошлой неделе в Кузбассе приказом руководителя областного Роспотребнадзора был введен особый ограничительный режим из-за обострения ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в регионе оказался превышенным почти на 18 %. Тогда же прекратили учебный процесс несколько школ области, где “на больничный” ушло как минимум 20 % учащихся.

По информации “Российской газеты”.