В областной столице в течение нескольких дней будут отключать светофоры на перекрестках. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы.

Специалисты кемеровского Центра организации дорожного движения с 11 по 20 февраля будут менять шкафы управления светофорными объектами. Ежедневно с 10:00 до 13:00 поочередно будут отключать светофоры на разных перекрестках. Так, 11 февраля ремонтные работы проводятся на пересечении проспектов Кузнецкого и Ленина. В дальнейшем отключение светофоров и замена шкафов управления будет идти по такому графику:

– 12 февраля – на перекрестке проспекта Кузнецкого и улицы Федоровского;

– 13 февраля – на перекрестке улиц Красноармейской и Дзержинского;

– 14 февраля – на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара;

– 17 февраля – на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского;

– 18 февраля – на перекрестке проспекта Советского и улицы 50 лет Октября;

– 19 февраля – на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгоградской;

– 20 февраля – на перекрестке улиц Тухачевского и Ю.Двужильного.

–Сотрудники ЦОДД просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах и действовать согласно Правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, – обращается пресс-служба администрации города Кемерово.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».