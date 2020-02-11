Фронтовик живет в Кемерове. Губернатор побывал в гостях у ветерана. Евгений Тимофеевич поделился воспоминаниями о детстве, родителях, войне и работе после Великой Победы. Сергей Цивилев рассказал, что сегодня особое внимание уделяется восстановлению исторических фактов времен Великой Отечественной войны. Поэтому личные истории каждого участника событий тех времен является ценностью.

«Президентом РФ Путиным 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Кузбасс активно готовится к празднованию Дня Победы, к проведению торжественных мероприятий. Но особое внимание будет направлено на наших дорогих ветеранов», – отметил губернатор и вручил Евгению Тимофеевичу медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Также глава региона поделился с ветераном войны планами подготовки к 300-летию образования Кузбасса.

Евгений Шибалов родился 12 апреля 1924 года в городе Уржун Кировской области. После окончания средней школы, в сентябре 1941 года, направлен военкоматом в Луганское авиационно-техническое училище, где обучался до июня 1942 года. Получил специальность авиамеханика, и направили его в 370 «Браиловский ордена Богдана Хмельницкого» авиационный полк ночных бомбардировщиков. Прослужил там до октября 1942 года. Далее было обучение в летном училище, звание лейтенанта, летная часть Третьего Украинского фронта. Летал на самолетах ПО-2, участвовал в Сталинградской битве.

За боевые заслуги Евгений Тимофеевич Шибалов награжден орденами Красной Звезды и «Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также другими юбилейными медалями.

После окончания войны Евгений Тимофеевич служил в авиационных частях, мобилизовался в 1960 году в звании подполковника. Затем 10 лет отработал техником на телевидении в городе Салават. В 1970 году переехал в Кемерово с семьей. В 1971 году трудился на региональном телевидении начальником цеха кинопроизводства, вплоть до ликвидации кинопроизводства в 1991 году.

За добросовестный многолетний труд Евгению Тимофеевичу присвоено звание «Ветеран труда». В 2012 году за образцовое исполнение гражданского и служебного долга, активную жизненную позицию и преданность идеалам мира, добра и справедливости награжден медалью Кемеровской области «За честь и мужество».

У ветерана – две дочери, две внучки и три правнука.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.