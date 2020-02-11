На аппаратном совещании губернатор поставил задачу — усилить контроль за уборкой снега из-за продолжающихся перепадов температур.

В выходные по области прошли метель со штормовым ветром, мокрый снег, а также крайне редкий для сибирского февраля дождь. В понедельник похолодало, а к предстоящим выходным синоптики опять прогнозируют потепление.

«Из-за сюрпризов погоды участился сход снега и наледи с крыш. Только за выходные произошли два случая, где пострадали люди. Два человека в Мысках и два в Шерегеше», — отметил губернатор, добавив, что зафиксированы также случаи травмирования кузбассовцев из-за гололеда.

Главы должны контролировать работу жилищников и дорожников, обращая внимание на наличие сигнальных оградительных лент в местах, где в этот момент специальные организации сбивают сосульки либо где проход запрещен из-за опасности схода снежных шапок и наледи.

Напомним, по поручению Сергея Цивилева работает областной штаб по борьбе со снегом. 11 февраля на снегоуборочных работах заняты свыше 3,8 тысяч людей и 1,7 тысяч машин, в том числе 180 ед. спецтехники привлечены с промышленных предприятий. Вывоз снега с начала зимы превысил 2,6 млн кубометров, а за сутки – 50,5 тыс. Кроме того, за прошедшие сутки от снега и наледи очищены 484 кровли многоквартирных домов.

Губернатор подчеркнул, что при наступлении оттепели кузбассовцам необходимо также быть бдительнее: обращать внимание на крыши домов, нет ли там сосулек, не ставить машины в непосредственной близости от домов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.