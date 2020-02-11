Как сообщили в комитете образования администрации Новокузнецка, из-за увеличения количества заболевших ОРВИ с сегодняшнего дня в городе закрыты на карантин 3 школы полностью. Это 34 лицей (Центральный район)и школы №93 (Заводской район) и №20 (Центральный район). А еще в 5 школах южной столицы Кузбасса занятия приостановлены частично: уроки отменили в 27 классах.

Общее количество заболевших в тех школах, где приостановлен учебных процесс, – 495 детей из 2041 учащегося.

Напомним, в Кемерове на карантин полностью закрыли все школы с 10 февраля.