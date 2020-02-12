Ведомство подвело итоги проверок за 2019 год.

Прокуратура Кузбасса рассказала о результатах проверки уровня загрязнения воды и воздуха в регионе. По данным ведомства, он остается высоким.

В надзорном органе отметили, что существенный вклад в загрязнение вносят угольные, металлургические и химические предприятия.

-В водные объекты сбрасывается более 355 миллионов кубометров загрязненных сточных вод – 23 % от общего объема сброса, в атмосферный воздух выбрасывается более 1 миллиона тонн вредных (загрязняющих) веществ без очистки – 20 % от общего объема выброса, – подсчитали в ведомстве. – Основная причина − отсутствие очистных сооружений либо их неэффективная работа.

Отметим, что ранее объем сбрасываемых без очистки вод был выше – 433 миллиона кубометров. По требованию прокуратуры с 2016 по 2019 год 12 предприятий ввели в строй очистные сооружения.

В общей сложности по постановлениям прокуроров к административной ответственности за нарушения в сфере водопользования привлечено 70 юридических лиц, наложено 4,7 миллиона руб. штрафов.

Что касается охраны атмосферного воздуха, то здесь было привлечено к административной ответственности 37 юрлиц, размер штрафов составил 1,67 миллиона рублей. Также внесено 39 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц.